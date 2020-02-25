Наїзд авто на натовп в Німеччині: кількість постраждалих збільшилася

Фото: наїзд на натовп в Німеччині (fr.de by Elmar Schulten)

Серед постраждалих 18 дітей

Кількість постраждалих в результаті наїзду автомобіля на натовп на карнавалі в німецькому місті Фолькмарзене збільшилася до 60 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutschlandfunk.

За даними поліції, серед постраждалих - 18 дітей. При цьому наголошується, що 35 постраждалих перебувають у лікарні, решта 17 осіб можуть бути виписані протягом дня.

Нагадаємо, 24 лютого в Фолькмарзене автомобіль протаранив натовп на карнавалі, в результаті інциденту постраждали 15 осіб. За попередніми даними, постраждали також маленькі діти.

Пізніше співробітники поліції затримали чоловіка. Однак дотепер не відомі деталі події і поліція не може стверджувати, чи був це теракт або нещасний випадок.

Крім того, 19 лютого в Німеччині невідомий відкрив стрілянину у двох кальян-барах в Ханау. В результаті нападу загинули одинадцять людей, включаючи самого стрільця. В результаті нападу загинули одинадцять людей, включаючи самого стрільця. Більшість жертв мали курдське походження. Також поранення отримали близько п'яти чоловік.