Наезд авто на толпу в Германии: количество пострадавших увеличилось

Фото: наезд на толпу в Германии (fr.de by Elmar Schulten)

Среди пострадавших 18 детей

Количество пострадавших в результате наезда автомобиля на толпу на карнавале в немецком городе Фолькмарзене увеличилось до 60 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutschlandfunk.

По данным полиции, среди пострадавших - 18 детей. При этом отмечается, что 35 пострадавших находятся в больнице, остальные 17 человек могут быть выписаны в течение дня.

Напомним, 24 февраля в Фолькмарзене автомобиль протаранил толпу на карнавале, в результате инцидента пострадали 15 человек. По предварительным данным, пострадали также маленькие дети.

Позже сотрудники полиции задержали мужчину. Однако до сих пор не известны детали происшествия и полиция не может утверждать был ли это теракт или несчастный случай.

Кроме того, 19 февраля в Германии неизвестный открыл стрельбу в двух кальян-барах в Ханау. В результате нападения погибли одиннадцать человек, включая самого стрелка. В результате нападения погибли одиннадцать человек, включая самого стрелка. Большинство жертв имели курдское происхождение. Также ранения получили около пяти человек.