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Наев о защите севера Украины: разработан и утвержден очередной план тренировок ВСУ

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Украина, Среда 05 июля 2023 22:21
Наев о защите севера Украины: разработан и утвержден очередной план тренировок ВСУ Фото: командующий объединенными силами Сергей Наев (mil.in.ua)
Автор: Карина Левицкая

Украинские военные продолжают укреплять северную границу Украины. Сейчас все патрули полиции и подразделения контрразведки переведены на усиленный режим боевого дежурства.

Об этом заявил командующий объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"Продолжается работа на границе с Беларусью. Увеличено количество пеших и мобильных групп патрулирования", - заявил Наев.

По его данным, в настоящее время разработан и уже утвержден очередной план тренировок военнослужащих непосредственно в приграничных с Беларусью районах.

"По всей линии границы, усилены средствами и личным составом те районы где, хоть минимальная, но все же существовала угроза проникновения противника на нашу территорию", - сообщил командующий объединенных сил.

Наев также рассказал, что Украина ведет тесное сотрудничество с польскими партнерами.

"Власти Польши из-за возможных провокаций приняли решение увеличить численность правоохранителей на границе, которая граничит с республикой Беларусь", - добавил он.

Укрепление границы

Напомним, вчера на заседании Ставки верховного главнокомандующего генералу Валерию Залужному и Наеву поручили усилить северное направление на фоне возможного перемещения "вагнеровцев" в Беларусь.

Позже Наев подробнее рассказал о подготовке к обороне, которая осуществляется на северной границе.

В то же время, сегодня полковник Петр Черник в комментарии РБК-Украина объяснил, как усиление границы связано с ситуацией на ЗАЭС и есть ли угроза из Беларуси.

Ситуация на ЗАЭС

В июне Зеленский заявил о подготовке Российской Федерации к теракту на ЗАЭС с последующим выбросом радиации.

После этого руководитель ГУР Кирилл Буданов подтвердил эту информацию и добавил, что россияне дополнительно заменяли ставок-охладитель на станции.

Между тем, 30 июня генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что специалисты не увидели подготовку РФ для удара по Запорожской АЭС. При этом, по их словам, не исключено, что "все может произойти".

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