RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Наев рассказал, как ВСУ будут противодействовать обстрелам объектов энергетики зимой

Фото: Сергей Наев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Гамерская, Александр Белоус

Россия продолжит обстрел объектов критической инфраструктуры Украины зимой. Чтобы противодействовать, Украина нуждается в средствах ПВО.

Об этом интервью РБК-Украина рассказал командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Конечно, РФ может обстреливать объекты критической энергосистемы в том числе и зимой. Все это обусловлено тем, что враг пытается как можно больше нам навредить. Для этих действий он может делать что угодно, чтобы сделать хуже Украине и украинцам", - сказал он.

По его словам, поэтому Украина уже сейчас приступила к подготовке, чтобы защитить объекты энергосистемы и повысить эффективность системы ПВО.

"Но мы должны понимать, что мы в определенной степени зависим от тех поставок средств ПВО, которые нам осуществляют наши партнеры. Чем больше средств нам будет передано, тем больше мы предотвратим успешные удары вражеских беспилотников и ракет по объектам критической энергосистемы", - добавил. генерал.

Подготовка к зиме

В Министерстве энергетики считают, что этой зимой россияне могут снова прибегнуть к ударам по объектам энергетики, чтобы оставить украинцев без света во время отопительного сезона.

В то же время в Минэнерго уверяют, что, несмотря на предыдущие обстрелы, Украина во время предстоящего отопительного сезона сможет удовлетворить свои потребности в выработке электроэнергии.

Однако в "Укрэнерго" все же советуют украинцам не спешить избавляться от генераторов, которые были куплены во время прошлого отопительного сезона.

 

По данным опроса фонда "Демократические инициативы", большинство украинцев (60%) ожидают в ближайшие месяцы массового обстрела городов со стороны России. Кроме того, 45% ожидают отключения электро-, тепло- или водоснабжения и роста цен на необходимые товары (40%).

Читайте РБК-Украина в Google News
відключеня світлаенергетики