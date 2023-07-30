Массированные обстрелы городов и отключения света: чего ждут украинцы в ближайшие месяцы

По состоянию на середину июня 2023 года большинство украинцев (60%) ожидают в ближайшие месяцы массовых обстрелов городов со стороны России. Кроме того, 45% ожидают отключения электро-, тепло- или водоснабжения и роста цен на необходимые товары (40%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса фонда " Демократические инициативы ".

Среди других вероятных, по мнению украинцев, угроз безопасности - коррупция в органах власти (34%) и новое наступление российских войск (30%).

Около четверти респондентов прогнозируют в ближайшее время ухудшение ситуации с загрязнением окружающей среды и применение ядерного оружия со стороны РФ.

В то же время, прекращение военной и экономической поддержки со стороны Запада считают вероятным лишь 15% и 11% респондентов соответственно.

Какие угрозы безопасности будут наиболее актуальны для вас в ближайшие месяцы? (в %; до 5 ответов)

Массовые обстрелы украинских городов 60,2 Отключение электро-, тепло- или водоснабжения из-за российских обстрелов 44,9 Резкий рост цен на необходимые товары 40,1 Коррупция в органах власти 33,7 Новое наступление российских войск 30,4 Загрязнение окружающей среды 24,0 Использование ядерного оружия со стороны России 23,7 Дефицит продовольствия, лекарств других важнейших товаров для жизни 20,9 Распространение опасных болезней, эпидемии 19,3 Обострение политического противостояния внутри страны 15,1 Прекращение военной поддержки со стороны Запада 14,9 Попытки властей ограничить права и свободы граждан 12,8 Кибератаки, прекращение работы интернет-услуг 10,6 Прекращение экономической поддержки со стороны Запада 10,6 Другое 1,3 Затрудняюсь ответить 4,2

Опрос методом face-to-face был проведен Фондом "Демократические инициативы" совместно с Центром политической социологии в течение 5-15 июня 2023 года. В целом был опрошен 2001 год респондент только на тех территориях, которые контролируются Украиной и где не ведутся боевые действия. Максимальная случайная погрешность выборки не превышает 2,3%.