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В Украине восстановили почти все ТЭС, поврежденные ракетными ударами россиян

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Украина, Понедельник 31 июля 2023 15:28
В Украине восстановили почти все ТЭС, поврежденные ракетными ударами россиян Фото: Александр Кубраков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Украине восстановили практически все предприятия тепловой генерации, поврежденные в результате ракетных ударов россиян осенью-зимой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра – министра восстановления, развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова.

"Предприятия тепловой генерации восстановлены практически на 100%. Параллельно работаем над обеспечением резервных мощностей на случай возникновения форс-мажорных ситуаций", - сообщил Кубраков.

Он сказал, что из более чем 700 объектов теплоснабжения, которые были повреждены россиянами, восстановлено более 65%.

"В целом по состоянию на сегодняшний день уровень подготовки объектов ЖКХ к стабильной работе в осенне-зимний период 2023/2024 года составляет около 60%. Это базовый показатель готовности на данный момент в году", - сказал министр.

Кубраков уверен, что Украина технически будет готова на 100% к началу отопительного сезона уже к 1 октября.

Подготовка к отопительному сезону

Напомним, 30 июля президент Украины Владимир Зеленский провел в Ивано-Франковске заседание Конгресса местных и региональных властей, где заседании рассмотрели подготовку к предстоящей зиме.

В Министерстве энергетики считают, что этой зимой россияне могут снова прибегнуть к ударам по объектам энергетики, чтобы оставить украинцев без света во время отопительного сезона.

В то же время в Минэнерго уверяют, что, несмотря на предварительные обстрелы, Украина во время предстоящего отопительного сезона сможет удовлетворить свои потребности в выработке электроэнергии.

Однако в "Укрэнерго" все же советуют украинцам не спешить избавляться от генераторов, которые были куплены во время прошлого отопительного сезона.

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Минэнерго Отопительный сезон
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