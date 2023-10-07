В Беларуси снова проверяют войска. ВСУ усиливают защиту границы

В Беларуси снова проверяют готовность своих войск. Поэтому украинские защитники усилили охрану на границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Объединенными Силами ВСУ Сергея Наева в Telegram.

Как отметил командующий, в Беларуси приступили к очередному этапу проверки боевой готовности их армии. В связи с этим украинские пограничники усилили наблюдение.

"Также удерживаем в готовности к адекватному реагированию необходимые силы и средства, которых на сегодня достаточно для выполнения этих задач", - заявил Наев.

Он добавил, что в случае угрозы Генштаб ВСУ перекинет силы и средства на соответствующие участки.

Беларусь помогает России в войне

Белоруссия с первых дней полномасштабного вторжения помогает России в войне против Украины. В феврале 2022 года с белорусской территории в Украину заходила российская техника.

Кроме того, Россия заявила, что разместит в Беларуси свое ядерное оружие, а также на белорусских полигонах размещаются российские войска. Поэтому украинские военные продолжают усиливать охрану на границе.