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В Беларуси снова проверяют войска. ВСУ усиливают защиту границы

Украина, Суббота 07 октября 2023 11:27
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В Беларуси снова проверяют войска. ВСУ усиливают защиту границы Фото: командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Беларуси снова проверяют готовность своих войск. Поэтому украинские защитники усилили охрану на границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Объединенными Силами ВСУ Сергея Наева в Telegram.

Как отметил командующий, в Беларуси приступили к очередному этапу проверки боевой готовности их армии. В связи с этим украинские пограничники усилили наблюдение.

"Также удерживаем в готовности к адекватному реагированию необходимые силы и средства, которых на сегодня достаточно для выполнения этих задач", - заявил Наев.

Он добавил, что в случае угрозы Генштаб ВСУ перекинет силы и средства на соответствующие участки.

Беларусь помогает России в войне

Белоруссия с первых дней полномасштабного вторжения помогает России в войне против Украины. В феврале 2022 года с белорусской территории в Украину заходила российская техника.

Кроме того, Россия заявила, что разместит в Беларуси свое ядерное оружие, а также на белорусских полигонах размещаются российские войска. Поэтому украинские военные продолжают усиливать охрану на границе.

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