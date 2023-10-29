Уже 79 недель. Беларусь еще раз продолжила учения с Россией

Беларусь в очередной раз продолжила совместные с Вооруженными силами России военные учения. Они продлятся как минимум до 5 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мониторинговой группы "Белорусский Гаюн".

"Полигоны "Доманово" и "Обуз-Лесновский" работают без перерыва, другие же на выходных 28 и 29 октября", - пишет пресс-служба.

Учения на полигонах продолжаются с 30 октября и до:

227 общевойсковой полигон "Борисовский"(Борисовский район) до 04.11;

полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 03.11;

полигон "Брестский" 38 одшбр. (Брестский район) до 04.11;

полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 03.11;

212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 03.11;

230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) до 05.11;

174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) до 05.11;

полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 04.11;

"Учения продолжаются непрерывно с 29 апреля 2022 года. Общее количество продолжений составляет 79 недель", - добавляет пресс-служба.

Роль Беларуси в войне России против Украины

Еще в начале полномасштабного вторжения российские террористы атаковали нашу страну в том же числе и с территории Беларуси. Тогда же враг захватил часть Киевской, Черниговской и Сумской областей. Позже наши воины докупали территории.

В частности в течение войны россияне использовали Беларусь для нанесения ударов по нашей стране.