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Британская разведка назвала причины отмены крупнейших российских учений "Запад-23"

Москва, Понедельник 28 августа 2023 09:04
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Британская разведка назвала причины отмены крупнейших российских учений "Запад-23" Фото: лишенная военной техники Россия отменила учения (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Россия, скорее всего, отменила запланированные совместные стратегические учения "Запад-23" - крупное ежегодное мероприятие, которое должно было стать кульминацией года военной подготовки. Учения должны были состояться в сентябре 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, с 2010 года в России действует четырехлетний цикл ротации учений "Запад-23" по всей стране. Однако с 2021 года Россия проводила "Запад-23" на западе России как минимум раз в два года, поскольку ее приоритетом является противодействие тому, что она воспринимает как угрозу со стороны НАТО. В частности, 2021 году проводились крупнейшие российские учения с советских времен.

По данным британской разведки, неэффективность российских военных в Украине показала, что "учения "Запад" имели ограниченную ценность для обучения и в основном проводились для показухи".

Россия, вероятно, отменила "Запад-23", потому что в наличии слишком мало войск и техники. Кроме того, существует реальная вероятность того, что российское руководство также чувствительно к внутренней критике, связанной с проведением учений "Запад" во время войны, отмечают в Минобороны Британии.

Проблемы с техникой

Напомним, по данным центра Oryx, который регистрирует только те потери, которые может подтвердить, с начала войны в 2022 году было уничтожено, повреждено, брошено или захвачено 2082 российских танка. При этом танковый парк Украины вырос с начала вторжения в прошлом году, в то время как российский сократился вдвое.

При этом Россия использует на войне старую технику. За время войны против Украины более 40% старых советских танков и бронетранспортеров были сняты с хранения на крупнейшей известной базе законсервированной военной техники "Вагжаново" в Бурятии.

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