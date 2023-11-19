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В Киевской области поврежден инфраструктурный объект из-за атаки дронов

Киев, Воскресенье 19 ноября 2023 09:30
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В Киевской области поврежден инфраструктурный объект из-за атаки дронов Фото: в Киевской области поврежден инфраструктурный объект (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне вторые сутки подряд атакуют Киевскую область дронами-камикадзе. В регионе был поврежден инфраструктурный объект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОВА в Telegram.

Воздушная тревога в Киевской области этой ночью длилась около 5 часов. Там работала противовоздушная оборона.

"В результате атаки в одном из районов поврежден инфраструктурный объект. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Какой именно объект был поврежден, местные власти не раскрывают. В результате удара вспыхнул пожар, его уже ликвидировали. На месте прилета работают экстренные службы и оперативные группы.

Что известно о ночной атаке

Россия в ночь на 19 ноября выпустила из Курской области 20 дронов-камикадзе. Силы противовоздушной обороны сбили 15 беспилотников.

Взрывы этой ночью раздавались в Киевской, Полтавской, Черкасской и Сумской областях. В Черкасской области из-за атаки были незначительно повреждены пять домов. Люди не пострадали.

На подлете к столице уничтожили все вражеские цели. В Киеве разрушений и пострадавших нет.

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