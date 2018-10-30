Наєв: цього року ми не очікуємо широкомасштабних наступальних дій з боку бойовиків на Донбасі

Фото: Сергій Наєв (president.gov.ua)

За словами Наєва, ситуація на Донбасі змінюється з кожним місяцем

Командувач операції об'єднаних сил (ООС) Сергій Наєв зазначив, що цього року не очікується широкомасштабних наступальних дій з боку бойовиків на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Наєва "ВВС Україна".

За словами Наєва, ситуація на Донбасі змінюється з кожним місяцем.

"Не можна стовідсотково щось прогнозувати, але за нашими прогнозами, цього року ми не очікуємо будь-яких широкомасштабних наступальних дій з боку ворога", - сказав він.

Наєв також додав, що станом на зараз очікується, що зима на Донбасі очікується спокійною.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що за слвоами Наєва, бойовики зменшили кількість обстрілів на Донбасі через підготовку до "виборів" у так званих "Донецькій/Луганській народних республіках" ("ДНР/ЛНР").

Додамо, раніше повідомлялося, що президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь готова включитися в конфлікт між Україною і Російською Федерацією для його вирішення. Він також додав, що "цю проблему повинні вирішити три слов'янські народи".