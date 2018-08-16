Наєв назвав кількість затриманих за зв'язки з бойовиками з початку ООС

З початку ООС на Донбасі затримали 449 причетних до "ДНР/ЛНР"

З початку операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі у травні 2018 року військові затримали 449 осіб, причетних до незаконних збройних формувань. Про це на прес-конференції у Сєвєродонецьку заявив командувач ОС Сергій Наєв.

Зокрема, Наєв зазначив, що структурні підрозділи Об'єднаних сил провели значну роботу по встановленню причетних до бойових дій на боці російських окупаційних військ. З початку ООС були затримані 449 таких підозрюваних.

"Частину з них вже затримали на території України і притягли до відповідальності, частину - знешкоджено. Це - факт, і він повинен бути пересторогою для окупантів та їх пособників. Кожен з них повинен знати - жоден злочинець не уникне покарання", - додав Наєв.

Нагадаємо, раніше Наєв розповів про просування українських військових на Донбасі. За його словами, українські війська з травня взяли під контроль 15 квадратних кілометрів території.

Відзначимо, в Міноборони підтвердили інформацію про 2 постраждалих на Донбасі за минулу добу військових.