Наев назвал количество задержанных за связи с боевиками с начала ООС

С начала ООС на Донбассе задержали 449 причастных к "ДНР/ЛНР"

С начала операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе в мае 2018 года военные задержали 449 человек, причастных к незаконным вооруженным формированиям. Об этом на пресс-конференции в Северодонецке заявил командующий ОС Сергей Наев.

В частности, Наев отметил, что структурные подразделения Объединенных сил провели значительную работу по установлению причастных к боевым действиям на стороне российских оккупационных войск. С начала ООС были задержаны 449 таких подозреваемых.

"Часть из них уже задержали на территории Украины и привлекли к ответственности, часть - обезврежена. Это - факт, и он должен быть предостережением для оккупантов и их пособников. Каждый из них должен знать - ни один преступник не избежит наказания", - добавил Наев.

Напомним, ранее Наев рассказал о продвижении украинских военных на Донбассе. По его словам, украинские войска с мая взяли под контроль 15 квадратных километров территории.

Отметим, в Минобороны подтвердили информацию о 2 пострадавших на Донбассе за минувшие сутки военных.