В Минобороны подтвердили информацию о 2 пострадавших на Донбассе военных

Боевики вчера 43 раза обстреливали украинские позиции

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 15 августа 2018 года, двое украинских военных получили ранения. Об этом в ходе брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

Как отмечается, за сутки боевики 43 раза обстреливали украинские позиции, украинской военные открывали огонь в ответ.

"В результате боевых действий вчера двое украинских военных получили ранения различных степеней", - заявил он, добавив, что военных были госпитализированы.

Кроме того, в Минобороны добавили, что по состоянию на утро 16 августа на Донбассе было зафиксировано 5 обстрелов со стороны боевиков. Сегодня пострадавших нет.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Государственный департамент Соединенных Штатов Америки призвал Российскую Федерацию вывести свои войска с территории Украины.

Кроме того, спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявлял, что Российская Федерация в 2014 году не ожидала серьезной реакции Запада на вторжение в Украину.