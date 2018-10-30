Наев: боевики уменьшили количество обстрелов на Донбассе из-за подготовки к "выборам"

Фото: Сергей Наев (mil.gov.ua)

Боевики повышают боевую активность в преддверии политических встреч на высшем уровне

Командующий операции объединенных сил (ООС) Сергей Наев отметил, что боевики уменьшили количество обстрелов на Донбассе из-за подготовки к "выборам" в так называемых "Донецкой/Луганской народных республиках" ("ДНР/ЛНР"). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Наева "ВВС Украина".

По словам Наева, боевики повышают боевую активность на Донбассе перед какими-то датами или накануне политических встреч на высшем уровне. Таким образом, по словам Наева, боевики пытаются показать, что силы ООС якобы нарушают минские договоренности.

"Сейчас количество обстрелов со стороны противника постепенно уменьшается. Это связано с подготовкой к их фейковым выборам", - сообщил он, отметив, что таким образом боевики пытаются показать, будто "выборы" проводятся демократично.

Отметим, "выборы" в псевдореспубликах запланированы на 11 ноября 2018 года.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что вчера, 29 октября, в зоне проведения ООС на Донбассе ранения получил один украинский военный. За минувшие сутки на Донбассе было зафиксировано 20 обстрелов со стороны пророссийских боевиков.

Добавим, сегодня, 30 октября, Совет безопасности ООН проведет открытое заседание, на котором состоится обсуждение ситуации на оккупированных территориях Донбасса.