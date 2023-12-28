Россия вывела в Черное море ракетоносители: какой суммарный залп "Калибров"
Российские террористы вывели на боевое дежурство в Черное море две подводные лодки и фрегат "Адмирал Макаров".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сил обороны юга Украины.
Сейчас суммарный залп "Калибров" может достигать 16 ракет.
"Напоминаем: сигналы воздушной тревоги предупреждают об опасности! Прислушивайтесь и реагируйте оперативно. Берегите себя, как мы бережем Украину", - добавила пресс-служба.
Российская блокада моря
Российские террористы используют Черное и Азовское моря в своих военных целях. Азовское море сейчас находится под полным контролем врага.
После освобождения острова Змеиный доминирование террористов в Черном море удалось уменьшить. В то же время после выхода России из "зерновой сделки" гражданское судоходство снова оказалось под угрозой, несмотря на то, что за последние месяцы вражескую блокаду моря удается прорывать.
В середине декабря спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказывала о том, что флот России пока не так активен в Черном и Азовском морях. Вероятно, враг ожидает морозов.
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