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Россия вывела в Черное море ракетоносители: какой суммарный залп "Калибров"

Четверг 28 декабря 2023 13:40
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Россия вывела в Черное море ракетоносители: какой суммарный залп "Калибров" Фото: Россия вывела в Черное море ракетоносители (t.me/SJTF_Odes)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы вывели на боевое дежурство в Черное море две подводные лодки и фрегат "Адмирал Макаров".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сил обороны юга Украины.

Сейчас суммарный залп "Калибров" может достигать 16 ракет.

"Напоминаем: сигналы воздушной тревоги предупреждают об опасности! Прислушивайтесь и реагируйте оперативно. Берегите себя, как мы бережем Украину", - добавила пресс-служба.

Российская блокада моря

Российские террористы используют Черное и Азовское моря в своих военных целях. Азовское море сейчас находится под полным контролем врага.

После освобождения острова Змеиный доминирование террористов в Черном море удалось уменьшить. В то же время после выхода России из "зерновой сделки" гражданское судоходство снова оказалось под угрозой, несмотря на то, что за последние месяцы вражескую блокаду моря удается прорывать.

В середине декабря спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказывала о том, что флот России пока не так активен в Черном и Азовском морях. Вероятно, враг ожидает морозов.

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