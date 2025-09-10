ua en ru
Чрезвычайное происшествие в Швеции: новая глава Минздрава упала со сцены во время пресс-конференции

Швеция, Среда 10 сентября 2025 03:50
Чрезвычайное происшествие в Швеции: новая глава Минздрава упала со сцены во время пресс-конференции Фото: министр здравоохранения Швеции Элизабет Ланн (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В Стокгольме во время представления нового состава правительства Швеции произошло драматическое событие - новоназначенный министр здравоохранения Элизабет Ланн внезапно потеряла сознание прямо на сцене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Aftonbladet.

Во вторник, 9 сентября, в 16:15 правительство Швеции собралось на пресс-конференцию, чтобы представить нового министра здравоохранения Элизабет Ланн (KD). Кроме Ланн, на пресс-конференции также присутствовали премьер-министр Ульф Кристерссон (M), министр энергетики и предпринимательства Эбба Буш (KD) и министр социальных дел Якоб Форсмед (KD).

В начале все проходило в привычном формате: коллеги по кабинету министров приветствовали новоназначенную чиновницу, а сама Ланн произносила речь о своем назначении.

Однако уже через несколько минут во время передачи слова вице-премьеру Якобу Форсмеду она внезапно пошатнулась и упала со сцены вместе с трибуной.

Инцидент произошел на глазах всех присутствующих, среди которых были члены правительства и журналисты. Одной из первых к Ланн бросилась на помощь вице-премьер Эбба Буш, за ней - другие министры. В зале воцарилась тревожная тишина, а церемония была фактически прервана.

Медики прибыли в зал через несколько минут и оказали министру первую помощь.

По словам репортера Aftonbladet, который находился на месте, Ланн сразу вывели из пресс-комнаты. Однако уже через несколько минут она вернулась и объяснила, что произошло: "Это был не совсем обычный вторник, и вот что может произойти, когда у вас низкий уровень сахара в крови", - сказала министр с улыбкой.

По предварительной информации, хоть состояние Ланн и стабилизировалось, однако ее доставили в больницу для дальнейшего обследования.

Шведские СМИ сообщают, что правительство временно воздерживается от комментариев относительно инцидента, но уверяет: угрозы жизни министра нет. В то же время ситуация вызвала широкий резонанс в обществе.

Напомним, в Украине растет заболеваемость COVID-19.

Кроме того, в Украине уже обнаружили новые субварианты штамма "Омикрон" - NB.1.8.1 (Нимбус) и XFG (Стратус).

