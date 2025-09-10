Надзвичайна подія в Швеції: нова глава МОЗ впала зі сцени під час прес-конференції

У Стокгольмі під час представлення нового складу уряду Швеції відбулася драматична подія - новопризначена міністерка охорони здоров’я Елізабет Ланн раптово втратила свідомість прямо на сцені.

У вівторок, 9 вересня, о 16:15 уряд Швеції зібрався на прес-конференцію, щоб представити нову міністрку охорони здоров'я Елізабет Ланн (KD). Окрім Ланн, на прес-конференції також були присутні прем'єр-міністр Ульф Крістерссон (M), міністр енергетики та підприємництва Ебба Буш (KD) та міністр соціальних справ Якоб Форсмед (KD).

На початку все проходило у звичному форматі: колеги по кабінету міністрів вітали новопризначену чиновницю, а сама Ланн виголошувала промову про своє призначення.

Однак вже за кілька хвилин під час передачі слова віцепрем’єру Якобу Форсмеду вона раптово похитнулася та впала зі сцени разом із трибуною.

Інцидент стався на очах усіх присутніх, серед яких були члени уряду та журналісти. Однією з перших до Ланн кинулася на допомогу віцепрем’єрка Ебба Буш, за нею - інші міністри. У залі запанувала тривожна тиша, а церемонію було фактично перервано.

Медики прибули до зали за кілька хвилин і надали міністерці першу допомогу.

За словами репортера Aftonbladet, який перебував на місці, Ланн одразу вивели з прес-кімнати. Проте вже за кілька хвилин вона повернулася й пояснила, що сталося: "Це був не зовсім звичайний вівторок, і ось що може статися, коли у вас низький рівень цукру в крові", - сказала міністерка з усмішкою.

За попередньою інформацією, хоч стан Ланн і стабілізувався, однак її доправили до лікарні для подальшого обстеження.

Шведські ЗМІ повідомляють, що уряд тимчасово утримується від коментарів щодо інциденту, але запевняє: загрози життю міністерки немає. Водночас ситуація викликала широкий резонанс у суспільстві.