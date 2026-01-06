Надя Дорофеева в модной шапке показала главный тренд зимы 2026

Известная украинская певица Надя Дорофеева продемонстрировала один из главных зимних трендов 2026 года - шапку-бини с отворотом. Простой, но стильный аксессуар стал ключевым элементом ее образа, в котором сочетаются комфорт и современная эстетика.
Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.
Бини с отворотом уже несколько сезонов не покидает списки must-have зимнего гардероба благодаря своей универсальности и способности дополнить любой современный аутфит - от casual до спорт-шика.
Надя Дорофеева показала, что даже простой аксессуар может стать ключевым элементом образа, если его правильно сочетать с другими деталями.
На фото певица позирует в черной и коричневой вязаных шапках с фактурной вязкой.
Основные характеристики этой модели
Стиль "байкер-шик"
Надя мастерски сочетает спортивную бини с элементами гранжа и спорт-шика.
Популярность бини обусловлена ее универсальностью. Певица демонстрирует несколько ключевых способов ношения:
Шапка-бини - это базовый аксессуар, который позволяет экспериментировать с другими элементами гардероба, не перегружая "лук". Именно поэтому дизайнеры и fashion-блогеры называют ее must-have зимнего сезона 2026.
Кроме того, бини прекрасно сочетается с различными стилями одежды - от спортивного до классического. Это делает ее универсальной для различных ситуаций: от горнолыжного курорта до прогулок по городу или неформальных встреч с друзьями.
Надя Дорофеева еще раз подтвердила, что правильно подобранные аксессуары способны изменить любой образ, сделав его современным и стильным.
Вас также может заинтересовать