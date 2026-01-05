ua en ru
Как носить oversize пальто зимой: модный "лук" Анастасии Цимбалару

Понедельник 05 января 2026 16:09
Анастасия Цимбалару (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Анастасия Цимбалару показала, как носить oversize пальто зимой, сочетая тепло и стиль. Актриса создала идеальный зимний образ для прогулок в горах, который также подойдет и для городского ритма.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Какой "лук" выбрала Цимбалару

Верхняя одежда

Главным элементом образа стало длинное пальто oversize темно-серого цвета из фактурной шерсти. Такой фасон становится модной альтернативой пуховикам в сезоне 2026, добавляя силуэту структурированности и сдержанной роскоши.

Oversize-пальто обеспечивает не только тепло, но и стильный объемный силуэт, который выглядит дорого и элегантно даже в повседневном "луке".

Как носить oversize пальто зимой: модный &quot;лук&quot; Анастасии ЦимбаларуАнастасия Цимбалару (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Базовый слой

Под пальто актриса выбрала светлый трикотажный костюм молочного оттенка, который состоит из удлиненного свитера с высоким горлом и прямых брюк в рубчик.

Светлые тона зимой подчеркивают утонченность образа и соответствуют стилю old money. Трикотаж добавляет комфорта и уюта, что особенно важно в холодное время года.

Как носить oversize пальто зимой: модный &quot;лук&quot; Анастасии ЦимбаларуЦимбалару показала стильный образ (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Аксессуары

Лаконичная черная шапка-бини плотно прилегает к голове, не перегружая силуэт и обеспечивая тепло. Небольшая сумка от известного бренда с характерным принтом добавляет нотку статусности и завершенности образу.

Как носить oversize пальто зимой: модный &quot;лук&quot; Анастасии ЦимбаларуПальто на зиму 2026 (скриншот)

Обувь

На фото Анастасия выбрала массивные черные замшевые ботинки на платформе, которые сочетают комфорт и стиль. Такая обувь идеально подходит для прогулок по снегу, оставаясь в тренде этого сезона.

Как носить oversize пальто зимой: модный &quot;лук&quot; Анастасии ЦимбаларуКак носить пальто оверсайз (скриншот)

Стиль и тенденции

Этот "лук" демонстрирует современный минимализм, где ключевую роль играют качественные материалы, фактуры и гармоничное сочетание нейтральных цветов - серого, белого и черного. Анастасия показывает, как можно создать зимний образ, который выглядит дорого и стильно, оставаясь максимально комфортным для активного отдыха.

Такие комбинации одежды и аксессуаров в 2026 году будут популярны среди тех, кто ценит стиль, удобство и современные модные решения.

Как носить oversize пальто зимой: модный &quot;лук&quot; Анастасии ЦимбаларуЦимбалару показала образ с пальто (скриншот)

