Надя Дорофєєва у модній шапці показала головний тренд зими 2026

Надя Дорофєєва (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Відома українська співачка Надя Дорофєєва продемонструвала один із головних зимових трендів 2026 - шапку-біні з відворотом. Простий, але стильний аксесуар став ключовим елементом її образу, в якому поєднуються комфорт і сучасну естетику.

Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Яку шапку вибрала Дорофєєва

Біні з відворотом вже кілька сезонів не покидає списки must-have зимового гардероба завдяки своїй універсальності та здатності доповнити будь-який сучасний аутфіт - від casual до спорт-шику.

Надя Дорофєєва показала, що навіть простий аксесуар може стати ключовим елементом образу, якщо його правильно поєднати з іншими деталями.

На фото співачка позує в чорній та коричневій в’язаних шапках з фактурною в'язкою.

Основні характеристики цієї моделі

  • Чіткий відворот: додає об’єму біля обличчя та робить образ більш текстурним, підкреслюючи риси обличчя.
  • Акцентні деталі: на деяких варіантах присутній контрастний напис червоного кольору, який перегукується з іншими елементами "луку", створюючи стильний акцент.
  • Універсальні кольори: чорний та коричневий легко комбінуються з будь-яким верхнім одягом, від пуховиків до шкіряних курток.

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Стиль "байкер-шик"

Надя майстерно поєднує спортивну біні з елементами гранжу та спорт-шику.

  • Шкіряна куртка: об’ємна косуха з ефектом зістареної шкіри та акцентними вставками створює контраст із простою в’язаною шапкою, надаючи образу динаміки.
  • Аксесуари: спортивні окуляри та мотоциклетні рукавички з червоним принтом підтримують колірні акценти та додають стилю драйву.
  • Деталі: ремінь із великою пряжкою у формі серця та світлі штани завершують контрастний і водночас гармонійний "лук".

Дорофєєва показала модний лук з шапкою (скриншот)

Чому шапка-біні - головний тренд зими

Популярність біні обумовлена її універсальністю. Співачка демонструє кілька ключових способів носіння:

  • З пуховиком: ідеальний варіант для активного відпочинку або прогулянок засніженим містом. Надя показує, як біні легко вписується в casual-зимовий образ, додаючи йому сучасності та стилю.
  • З вовняним светром: об’ємні светри з високим коміром у поєднанні з біні створюють багатошаровий затишний образ, який виглядає елегантно, але при цьому не обмежує рухів.

Дорофєєва показала модну шапку біні (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Шапка-біні - це базовий аксесуар, який дозволяє експериментувати з іншими елементами гардероба, не перевантажуючи "лук". Саме тому дизайнери та fashion-блогери називають її must-have зимового сезону 2026.

Крім того, біні чудово поєднується з різними стилями одягу - від спортивного до класичного. Це робить її універсальною для різних ситуацій: від гірськолижного курорту до прогулянок містом чи неформальних зустрічей із друзями.

Надя Дорофєєва ще раз підтвердила, що правильно підібрані аксесуари здатні змінити будь-який образ, зробивши його сучасним і стильним.

Надя Дорофєєва задає тренди (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

