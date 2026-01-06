Надя Дорофєєва у модній шапці показала головний тренд зими 2026

Відома українська співачка Надя Дорофєєва продемонструвала один із головних зимових трендів 2026 - шапку-біні з відворотом. Простий, але стильний аксесуар став ключовим елементом її образу, в якому поєднуються комфорт і сучасну естетику.
Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.
Біні з відворотом вже кілька сезонів не покидає списки must-have зимового гардероба завдяки своїй універсальності та здатності доповнити будь-який сучасний аутфіт - від casual до спорт-шику.
Надя Дорофєєва показала, що навіть простий аксесуар може стати ключовим елементом образу, якщо його правильно поєднати з іншими деталями.
На фото співачка позує в чорній та коричневій в’язаних шапках з фактурною в'язкою.
Основні характеристики цієї моделі
Стиль "байкер-шик"
Надя майстерно поєднує спортивну біні з елементами гранжу та спорт-шику.
Популярність біні обумовлена її універсальністю. Співачка демонструє кілька ключових способів носіння:
Шапка-біні - це базовий аксесуар, який дозволяє експериментувати з іншими елементами гардероба, не перевантажуючи "лук". Саме тому дизайнери та fashion-блогери називають її must-have зимового сезону 2026.
Крім того, біні чудово поєднується з різними стилями одягу - від спортивного до класичного. Це робить її універсальною для різних ситуацій: від гірськолижного курорту до прогулянок містом чи неформальних зустрічей із друзями.
Надя Дорофєєва ще раз підтвердила, що правильно підібрані аксесуари здатні змінити будь-який образ, зробивши його сучасним і стильним.
