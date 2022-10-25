На Буковине с выстрелами задержали более 10 уклонистов за два дня

За выходные пограничники задержали 13 уклонистов, пытавшихся незаконно добраться до Молдовы и Румынии. Во время задержания один из них пытался скрыться, пришлось совершить предупредительные выстрелы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ .

В частности, пограничники отдела "Порубное" задержали 4 правонарушителей, которые вне пунктов пропуска пытались попасть в Румынию.

"Во время задержания пограничный наряд был вынужден произвести предупредительные выстрелы, чтобы остановить одного из прибегших к бегству мужчин. Задержанные оказались жителями Черновицкой области", - рассказали в службе.

В то же время на протяжении выходных военнослужащие отделов "Кельменцы", "Герца" и "Мамалыга" прекратили 7 случаев незаконного пересечения границы и задержали еще 9 человек призывного возраста, которые незаконно пытались попасть в Молдову и Румынию.

"Мужчины, жители Запорожской, Донецкой и Харьковской областей, не смогли подтвердить цель своего прибытия в приграничье, а затем признались о намерениях незаконно пересечь границу", - добавили пограничники.