В НАДПУ призвали УЗ не повышать тариф на грузовые перевозки

Как отметили в НАДПУ, повышение тарифов без экономического обоснования ставит под угрозу ключевые производства, уменьшает грузопотоки и увеличивает нагрузку на инфраструктуру общин.

В ассоциации отмечают: предприятия из разных секторов, от добывающей и металлургической до строительной, все чаще страдают от тарифных решений государственного перевозчика.

"Повышение ставок сразу на 37-40%, как планирует Укрзализныця, не учитывает реальную ситуацию в военное время и не соответствует возможностям бизнеса адаптироваться. Это повлечет за собой остановку отдельных предприятий, сокращение экспорта и падение бюджетных поступлений", - подчеркнул аналитик НАДПУ Георгий Попов.

Ассоциация также обращает внимание, что в Украине годами ожидают реформы "Укрзализныци" и разделения инфраструктуры грузовых и пассажирских перевозок. Принимаемые решения сохраняют неэффективность и не улучшают качество логистических услуг.

В качестве примера он привел программу "УЗ-3000", которую считает необоснованной и не решающей проблем грузового рынка.

Попов подчеркнул, что из-за высоких тарифов часть компаний уже вынуждена переходить на автомобильные перевозки. По данным ассоциации, используемое в производстве военной техники в США и ЕС титановое сырье вывозится автотранспортом из Кировоградской области, что снижает эффективность и увеличивает нагрузку на дороги.

При этом в Польше и Словакии тарифы на железнодорожные грузовые перевозки ниже, а государственная политика предусматривает поддержку критически важных отраслей.

В НАДПУ подчеркнули: индексация тарифов могла бы быть приемлемой при условии постепенного и прогнозируемого подхода, и не более 10-15% в год. Резкое повышение без учета инфляции и ключевой ставки создает для компаний непрогнозируемые финансовые риски.