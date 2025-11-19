RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

В НАДПУ призвали УЗ не повышать тариф на грузовые перевозки

Фото: тариф УЗ на грузоперевозки может возрасти в 2026 году (facebook.сom/Ukrzaliznytsia)
Автор: Александр Мороз

Промышленные отрасли заявляют об обострении кризиса, вызванного планами и действующей тарифной политикой "Укрзализныци".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление Национальной ассоциации добывающей промышленности (НАДПУ).

Как отметили в НАДПУ, повышение тарифов без экономического обоснования ставит под угрозу ключевые производства, уменьшает грузопотоки и увеличивает нагрузку на инфраструктуру общин.

В ассоциации отмечают: предприятия из разных секторов, от добывающей и металлургической до строительной, все чаще страдают от тарифных решений государственного перевозчика.

"Повышение ставок сразу на 37-40%, как планирует Укрзализныця, не учитывает реальную ситуацию в военное время и не соответствует возможностям бизнеса адаптироваться. Это повлечет за собой остановку отдельных предприятий, сокращение экспорта и падение бюджетных поступлений", - подчеркнул аналитик НАДПУ Георгий Попов.

Ассоциация также обращает внимание, что в Украине годами ожидают реформы "Укрзализныци" и разделения инфраструктуры грузовых и пассажирских перевозок. Принимаемые решения сохраняют неэффективность и не улучшают качество логистических услуг.

В качестве примера он привел программу "УЗ-3000", которую считает необоснованной и не решающей проблем грузового рынка.

Попов подчеркнул, что из-за высоких тарифов часть компаний уже вынуждена переходить на автомобильные перевозки. По данным ассоциации, используемое в производстве военной техники в США и ЕС титановое сырье вывозится автотранспортом из Кировоградской области, что снижает эффективность и увеличивает нагрузку на дороги.

При этом в Польше и Словакии тарифы на железнодорожные грузовые перевозки ниже, а государственная политика предусматривает поддержку критически важных отраслей.

В НАДПУ подчеркнули: индексация тарифов могла бы быть приемлемой при условии постепенного и прогнозируемого подхода, и не более 10-15% в год. Резкое повышение без учета инфляции и ключевой ставки создает для компаний непрогнозируемые финансовые риски.

Что известно о повышении тарифов УЗ

Напомним, "Укрзализныця" запланировала повышение тарифов на грузовые перевозки на почти 40% в следующем году, чтобы компенсировать таким образом ущерб от пассажирских перевозок.

Однако, по данным профильных бизнес ассоциаций, это будет иметь разрушительные последствия для экономики.

Так, в ГП "Укрпромвнешэкспертиза" прогнозируют, такое повышение тарифов приведет к сокращению ВВП на 100 млрд грн, потере валютной выручки на 98 млрд грн, уменьшению бюджетных поступлений более чем на 36 млрд грн и сокращению 76 тысяч рабочих мест, из которых 26 тысяч - в промышленности.

Со своей стороны Европейская Бизнес Ассоциация и Американская Торговая Палата обращались к правительству с просьбой заложить в госбюджете-2026 компенсацию для "Укрзализныци" за убыточные пассажирские перевозки, чтобы избежать очередного переложения этих убытков на грузоотправителей.

Со своей стороны Европейская Бизнес Ассоциация и Американская Торговая Палаты обращались к правительству с просьбой заложить в госбюджете-2026 компенсацию для "Укрзализныци" за убыточные пассажирские перевозки, чтобы избежать очередного переложения этих убытков на грузоотправителей.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкрзализныцяНАДПУТарифы