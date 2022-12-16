Прислали посылку. В Африке серьезно ранили одного из руководителей ЧВК "Вагнера"

Фото: в Африке серьезно ранили одного из руководителей ЧВК "Вагнера" (Getty Images)

Один из руководителей ЧВК "Вагнера" Дмитрий Сытый получил серьезные ранения в результате взрыва присланной ему посылки в столице ЦАР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Коммерсантъ.