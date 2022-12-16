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Надіслали посилку. В Африці серйозно поранили одного з керівників ПВК "Вагнера"

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Москва, П'ятниця 16 грудня 2022 16:40
Надіслали посилку. В Африці серйозно поранили одного з керівників ПВК "Вагнера" Фото: в Африці серйозно поранили одного з керівників ПВК "Вагнера" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Один із керівників ПВК "Вагнера" Дмитро Ситий отримав серйозні поранення внаслідок вибуху надісланої йому посилки у столиці ЦАР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Коммерсантъ.

Декілька джерел повідомляють, що високопоставленого керівника ПВК "Вагнера" було серйозно поранено внаслідок вибуху бомби. Інцидент трапився сьогодні вранці, 16 грудня. Ситий знаходиться в реанімації, у нього діагностували струс мозку та втрату крові.

У посольстві Росії в Бангі повідомили, що Ситий отримав поранення внаслідок вибуху адресованої йому посилки. Після вибуху було посилено охорону посольства.

Раніше ми писали, що окупанти в Україні кидають на штурм десятки тисяч своїх найманців приватної військової компанії "Вагнера", завербованих у в'язницях.

Раніше повідомлялося, що російська ПВК "Вагнера" вербує українських в'язнів на окупованих територіях та агітує їх воювати.

Також ми писали, що 11 грудня ЗСУ завдали удару по штабу найманців ПВК "Вагнер" в окупованій Кадіївці Луганської області.

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ПВК Вагнера Війська РФ ЦАР Африка
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