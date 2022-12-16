Надіслали посилку. В Африці серйозно поранили одного з керівників ПВК "Вагнера"

Один із керівників ПВК "Вагнера" Дмитро Ситий отримав серйозні поранення внаслідок вибуху надісланої йому посилки у столиці ЦАР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Коммерсантъ .

У посольстві Росії в Бангі повідомили, що Ситий отримав поранення внаслідок вибуху адресованої йому посилки. Після вибуху було посилено охорону посольства.

Декілька джерел повідомляють, що високопоставленого керівника ПВК "Вагнера" було серйозно поранено внаслідок вибуху бомби. Інцидент трапився сьогодні вранці, 16 грудня. Ситий знаходиться в реанімації, у нього діагностували струс мозку та втрату крові.

Раніше ми писали, що окупанти в Україні кидають на штурм десятки тисяч своїх найманців приватної військової компанії "Вагнера", завербованих у в'язницях.

Раніше повідомлялося, що російська ПВК "Вагнера" вербує українських в'язнів на окупованих територіях та агітує їх воювати.

Також ми писали, що 11 грудня ЗСУ завдали удару по штабу найманців ПВК "Вагнер" в окупованій Кадіївці Луганської області.

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