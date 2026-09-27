ua en ru
Вс, 27 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Пенсионерам с оккупированных территорий нужно сообщить ПФУ о выплатах от РФ: как это сделать

06:30 27.09.2026 Вс
2 мин
aimg Елена Чупровская
Пенсионерам с оккупированных территорий нужно сообщить ПФУ о выплатах от РФ: как это сделать Иллюстративное фото: Четыре способа сообщить ПФУ о неполучении пенсии от России (коллаж РБК-Украина)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Пенсионеры с оккупированных территорий обязаны сообщить Пенсионному фонду Украины, что не получают выплаты от России - иначе украинская пенсия просто не поступит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Пенсионного фонда Украины.

Требование касается тех, кто живет на оккупированных территориях или уехал оттуда на подконтрольную Украине землю. Неважно, сколько времени человек пробыл под оккупацией - даже несколько дней.

Условие одно: нужно подтвердить, что выплат от российских пенсионных органов нет.

Как подать сообщение

Сделать это можно несколькими способами. Самый удобный - онлайн через личный кабинет на портале ПФУ (portal.pfu.gov.ua). Для входа требуется квалифицированная электронная подпись или Дія.

Там подается заявление о назначении или продлении пенсии, в котором отмечают информацию об отсутствии выплат от России.

Второй вариант - видеосвязь с работником Главного управления ПФУ. Во время видеоидентификации человека спрашивают о получении или неполучении выплат от РФ и ответ фиксируют в решении.

Тем, кто сейчас за границей, можно отправить сообщение по почте - в произвольной форме или в составе заявления о продлении пенсии. К письму следует добавить удостоверение о пребывании в живых и другие необходимые документы.

Наконец можно обратиться лично в сервисный центр ПФУ и подать бумажное заявление там.

Если человек уже подал такое сообщение, повторять каждый год ничего не нужно. Сообщать ПФУ снова следует только тогда, когда что-то изменилось - например, если пенсионер начал получать выплаты от России.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что с октября 2026 года для пенсионеров со статусом ВПЛ отменят дополнительные требования при выплате пенсий.

Закон вступит в силу 22 октября и уберет лишние процедуры, ограничивающие право на пенсионное обеспечение.

Как сообщало РБК-Украина, некоторые украинские ученые и художники имеют право на ежемесячную прибавку к пенсии - лауреаты Национальной премии имени Тараса Шевченко и Государственных премий Украины получают около 519 гривен в месяц дополнительно.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Пенсии Пенсионная реформа Пенсии в Украине
Новости
Зеленский призвал Трампа реализовать закон об "адских санкциях" против РФ
Зеленский призвал Трампа реализовать закон об "адских санкциях" против РФ
Аналитика
Подготовка многоэтажки к зиме: как получить деньги на генераторы и автономность
Мария Волощукредактор РБК-Украина Подготовка многоэтажки к зиме: как получить деньги на генераторы и автономность