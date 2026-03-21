Предоставлял "живые отчеты" Лаврову: Сийярто звонил в Москву прямо с заседаний ЕС, - WP

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто регулярно информировал Москву о ходе заседаний ЕС. Сообщается, что он отчитывался Лаврову непосредственно в перерывах встреч.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
Как сообщает WP, по данным неназванного европейского чиновника по вопросам безопасности, министр иностранных дел Венгрии звонил главе МИД России Сергею Лаврову, чтобы оперативно передавать содержание дискуссий и вероятные решения ЕС.
Из-за такой тесной коммуникации Россия фактически присутствовала за столом переговоров на каждом заседании Евросоюза в течение многих лет.
Сам Петер Сийярто пока не предоставил комментариев по этой информации.
С момента начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году глава венгерского МИД совершил уже 16 официальных визитов в Москву.
Последняя такая поездка состоялась 4 марта 2026 года, во время которой Сийярто провел встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.
Напомним, в последнее время вокруг венгерской власти вспыхнуло несколько громких международных скандалов.
В частности, РБК-Украина сообщало, что российская разведка планировала инсценировать покушение на Виктора Орбана. По данным журналистов, эта провокация имела целью изменить ход выборов в стране.
Кроме того, ранее стало известно о жестком обращении венгерских силовиков с задержанными украинцами. СМИ сообщили, что к сотрудникам "Ощадбанка" применяли инъекции "сыворотки правды", чтобы заставить их к признаниям.
В связи с этим Министерство иностранных дел Украины уже потребовало расследовать применение методов КГБ против украинских инкассаторов.