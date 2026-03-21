Детали сотрудничества с Москвой

Как сообщает WP, по данным неназванного европейского чиновника по вопросам безопасности, министр иностранных дел Венгрии звонил главе МИД России Сергею Лаврову, чтобы оперативно передавать содержание дискуссий и вероятные решения ЕС.

Из-за такой тесной коммуникации Россия фактически присутствовала за столом переговоров на каждом заседании Евросоюза в течение многих лет.

Сам Петер Сийярто пока не предоставил комментариев по этой информации.

С момента начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году глава венгерского МИД совершил уже 16 официальных визитов в Москву.

Последняя такая поездка состоялась 4 марта 2026 года, во время которой Сийярто провел встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.