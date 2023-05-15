Предоставление оружия России не в интересах Китая, - Белый дом

Китай не заинтересован в том, чтобы предоставлять оружие России для войны против Украины.

Как сообщает РБК-Украина , об этом в ходе дискуссии с Институтом Маккейна заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы не видели, чтобы китайцы сделали шаг к предоставлению летальных возможностей российским вооруженным силам... мы не считаем, что это в интересах Китая", - отметил Кирби.

Он также подчеркнул, что США не стремятся к конфликту с Китаем. По его словам, нет никаких причин, чтобы такая напряженность между странами переросла в реальный конфликт.

"Вот почему мы хотим держать эти линии связи открытыми", - уточнил Кирби.