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Предоставление оружия России не в интересах Китая, - Белый дом

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Понедельник 15 мая 2023 21:44
Предоставление оружия России не в интересах Китая, - Белый дом Фото: Джон Кирби, координатор Совета нацбезопасности Белого дома (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Китай не заинтересован в том, чтобы предоставлять оружие России для войны против Украины.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в ходе дискуссии с Институтом Маккейна заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы не видели, чтобы китайцы сделали шаг к предоставлению летальных возможностей российским вооруженным силам... мы не считаем, что это в интересах Китая", - отметил Кирби.

Он также подчеркнул, что США не стремятся к конфликту с Китаем. По его словам, нет никаких причин, чтобы такая напряженность между странами переросла в реальный конфликт.

"Вот почему мы хотим держать эти линии связи открытыми", - уточнил Кирби.

Напомним, еще несколько недель назад начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявлял, что Китай не передавал оружие России.

Также мы писали, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, глава КНР Си Цзиньпин заверил, что не будет давать оружие России.

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