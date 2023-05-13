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Си Цзиньпин пообещал, что Китай не будет помогать оружием России, - Зеленский

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Рим, Суббота 13 мая 2023 21:14
Си Цзиньпин пообещал, что Китай не будет помогать оружием России, - Зеленский Фото: украинский президент Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Украина рассчитывает, что Китай не будет поддерживать Россию оружием или другими технологиями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию встречи главы государства Владимира Зеленского с представителями итальянских СМИ.

"Мы рассчитываем, что Китай не будет поставщиком оружия в РФ и не будет оружием или другими технологиями поддерживать Россию", - сказал президент.

Он отметил, что во время разговора с китайским лидером Си Цзиньпинем тот сообщил, что его страна будет стоять в стороне от процесса и не будет оружием поддерживать Россию.

Напомним, 26 апреля президент Украины впервые с начала полномасштабного вторжения РФ провел телефонные переговоры с лидером Китая.

Государственные СМИ Китая сообщили, что во время их разговора Си сказал Зеленскому, что Китай направит в Украину специальных представителей и проведет переговоры со всеми стремящимися к сторонам сторонами.

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