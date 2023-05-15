Надання зброї Росії не в інтересах Китаю, - Білий дім
Китай не зацікавлений у тому, щоб надавати зброю Росії для війни проти України.
Як повідомляє РБК-Україна , про це під час дискусії з Інститутом Маккейна заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.
"Ми не бачили, щоб китайці зробили крок до надання летальних можливостей російським збройним силам... ми не вважаємо, що це в інтересах Китаю", - зазначив Кірбі.
Він також наголосив, що США не прагнуть конфлікту з Китаєм. За його словами, немає жодних причин, щоб така напруженість між країнами переросла у реальний конфлікт.
"Ось чому ми хочемо тримати ці лінії зв'язку відкритими", - уточнив Кірбі.
Нагадаємо, ще кілька тижнів тому начальник ГУР МО Кирило Буданов заявляв, що Китай не передавав зброю Росії.
Також ми писали, що, за словами президента України Володимира Зеленського, глава КНР Сі Цзіньпін запевнив, що не даватиме зброю Росії.
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