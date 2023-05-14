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Предоставление субсидий на неотапливаемый период для ВПЛ: что нужно знать

Фото: в Минреинтеграции рассказали, кто из ВПЛ не получит автоматически субсидию на неотапливаемый период (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Если ВПЛ планирует оформить субсидию по адресу, отличному от места регистрации, то необходимо обратиться в Пенсионный фонд и подать соответствующее заявление и декларацию о доходах. При отсутствии необходимой информации жилищная субсидия назначаться не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.

"Жилищные субсидии будут назначены на основании полученной от предоставителей услуг информации об обеспеченности граждан жилищно-коммунальными услугами по установленным ценам, тарифам и размеру взносов/платежей на управление многоквартирным домом и коммунальные услуги", - рассказали специалисты.

В ведомстве подчеркивают, что в отсутствие необходимой информации жилищная субсидия на такие услуги назначаться не будет.

"Перемещенные лица могут подать запрос на получение жилищной субсидии на неотапливаемый период онлайн или же обратившись в сервисный центр Фонда по месту фактического пребывания", - добавляют в Минреинтеграции.

В частности, если внутренне перемещенное лицо планирует оформить субсидию по адресу, отличному от места регистрации, то оно должно обратиться в Пенсионный фонд Украины и подать:

  • соответствующее заявление;
  • декларацию о доходах.

Пенсионный фонд автоматически назначит жилищные субсидии на неотапливаемый период для большинства домохозяйств, получавших субсидию в предыдущем отопительном сезоне при условии, если не изменились данные об имущественном состоянии или составе семьи.

"Автоматически также будут переназначены жилищные субсидии ВПЛ, получающим их по адресу регистрации", - подчеркнули в ведомстве.

Как сообщалось, размер жилищной субсидии, которую выплатят в мае за апрель, уменьшится из-за того, что завершился отопительный сезон.

Напомним, с 1 мая по 30 сентября в Украине будут рассчитаны субсидии на неотапливаемый период. РБК-Украина писало, кому обязательно следует обратиться за назначением субсидии и какие документы и в какие сроки следует подавать.

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