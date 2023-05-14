Надання субсидій на неопалювальний період для ВПО: що треба знати

"Житлові субсидії буде призначено на підставі отриманої від надавачів послуг інформації про забезпеченість громадян житлово-комунальними послугами за встановленими цінами, тарифами й розміром внесків/платежів на управління багатоквартирним будинком і комунальні послуги", - розповіли спеціалісти.

У відомстві підкреслюють, що за відсутності необхідної інформації житлова субсидія на такі послуги призначатися не буде.



"Переміщені особи можуть подати запит на отримання житлової субсидії на неопалювальний період онлайн або ж звернувшись до сервісного центру Фонду за місцем фактичного перебування", - додають в Мінреінтеграції.

Зокрема, якщо внутрішньо переміщена особа планує оформити субсидію за адресою, відмінною від місця реєстрації, то вона має звернутися до Пенсійного фонду України та подати:

відповідну заяву;

декларацію про доходи.

Загалом Пенсійний фонд автоматично призначить житлові субсидії на неопалювальний період для більшості домогосподарств, які отримували субсидію в попередньому опалювальному сезоні при умові, якщо не змінилися дані про майновий стан чи склад родини.



"Автоматично також будуть перепризначені житлові субсидії ВПО, які отримують їх за адресою реєстрації", - підкреслили у відомстві.

Як повідомлялось, розмір житлової субсидії, яку виплатять у травні за квітень, зменшиться через те, що завершився опалювальний сезон.

Нагадаємо, з 1 травня по 30 вересня в Україні будуть розраховані субсидії на неопалювальний період. РБК-Україна писало, кому обов'язково треба звернутись за призначенням субсидії та які документи та в які строки слід подавати.