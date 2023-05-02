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ПФУ предупредил об уменьшении размера субсидий

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Украина, Вторник 02 мая 2023 09:36
ПФУ предупредил об уменьшении размера субсидий Фото: размер субсидий уменьшится (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Размер жилищной субсидии, которую выплатят в мае за апрель, уменьшится из-за того, что завершился отопительный сезон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Жилищная субсидия на оплату коммунальных услуг рассчитывается в апреле и октябре с учетом продолжительности отопительного сезона с 16 октября по 15 апреля включительно.

"Это значит, что в апреле субсидия, которая будет выплачиваться в мае, рассчитана на все полученные услуги, в том числе за 15 дней на услуги отопления", - говорится в сообщении.

На неотапливаемый сезон - на период с 1 мая по 30 сентября - Пенсионный фонд Украины рассчитает жилищные субсидии для большинства граждан, получавших их во время отопительного периода, автоматически при условии, что не изменились данные об имущественном состоянии или составе семьи. Если же изменения произошли, получатели субсидии должны предоставлять в течение 30 дней в территориальные органы Фонда информацию о таких изменениях.

Функции выплаты субсидий перешли в Пенсионный фонд с 1 октября 2022 года. С 1 декабря Пенсионный фонд также назначает субсидии.

В апреле ПФУ направил на субсидии и льготы за март 5,4 млрд гривен. Это меньше, чем размер за февраль (5,7 млрд гривен).

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