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Субсидия на неотапливаемый период: кому обязательно нужно обратиться за переназначением

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Украина, Понедельник 10 апреля 2023 11:11
Субсидия на неотапливаемый период: кому обязательно нужно обратиться за переназначением Фото: кому обязательно следует обратиться за назначением субсидии в Украине на неотопительный сезон (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

С 1 мая по 30 сентября в Украине будут рассчитаны субсидии на неотапливаемый период. Кому обязательно следует обратиться за назначением субсидии и какие документы и в какие сроки следует подавать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Так, жилищные субсидии и льготы на неотапливаемый сезон с мая будут переназначены для большинства украинцев, получавших жилищную субсидию в отопительном периоде, автоматически на основании имеющейся в Пенсионном фонде Украины информации.

"При условии, что не изменились данные об их имущественном положении или составе семьи. Если же такие изменения произошли, получатели субсидии должны предоставлять о них информацию в орган Фонда в течение 30 дней", - отмечают в ПФУ.

Однако, как подчеркивают в Фонде, есть определенная категория людей, которая должна обязательно обратиться за субсидией на неотапливаемый период.

Кому нужно подать заявление и декларацию?

На следующий срок жилищная субсидия назначается за личным обращением, если:

  • в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица;
  • члены домохозяйства арендуют жилые помещения для проживания и оплачивают жилищно-коммунальные услуги;
  • количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных;
  • домохозяйство обращается за назначением жилищной субсидии на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Исключительно на основании обращения гражданина предоставляется на неотапливаемый сезон также жилищная субсидия, если в отопительный сезон размер платы за жилищно-коммунальные услуги, взнос/платеж на оплату расходов на управление многоквартирным домом в пределах социальной нормы жилья и социальных нормативов жилищно-коммунального обслуживания не превышал объема обязательного процента платежа. То есть субсидия была назначена 0,00 грн.

"Если указанные домохозяйства претендуют на назначение жилищной субсидии на неотапливаемый сезон (с 1 мая по 30 сентября), - представители такого домохозяйства должны удобным для себя способом подать в орган Фонда заполненные должным образом новые заявление и декларацию", - констатируют в ПФУ.

В случае подачи заявления в течение двух месяцев с начала неотапливаемого (отопительного) сезона жилищная субсидия назначается с начала такого сезона, но не ранее дня возникновения права на его получение.

Как учитываются доходы?

Если жилищная субсидия назначается с начала неотапливаемого сезона, для расчета жилищной субсидии учитывается среднемесячный совокупный доход за III и IV кварталы предыдущего календарного года.

При этом пенсионная выплата учитывается в размере начисленной пенсии за март текущего года.

Куда и как подать документы?

Подать документы на назначение жилищных субсидий и льгот в органы Пенсионного фонда Украины можно несколькими способами, в зависимости от того, который более удобен:

  • лично, обратившись в избранный сервисный центр Пенсионного фонда Украины;
  • по почте, в адрес органа Фонда;
  • online - через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или мобильное приложение Пенсионный фонд.
  • подать документы к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центров предоставления административных услуг и через портал "Дія".

Как сообщалось, для всех украинских домохозяйств, получающих субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, срок ее назначения истекает в апреле текущего года.

Напомним, Пенсионный фонд получил полномочия по назначению и выплатам жилищных субсидий. За январь-февраль на субсидии и льготы потратили 9,1 млрд. гривен.

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