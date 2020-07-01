Суд продовжив обирати запобіжний захід Порошенку

Печерський районний суд Києва продовжив обирати запобіжний захід п'ятому президенту Петру Порошенку. Раніше засідання було перенесено.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Порошенко прибув на засідання суду.

Зараз під будівлею суду зібрались сторонники п'ятого президента.

Фото: протест під судом по справі Порошенка (РБК-Україна)

Раніше засідання було 18 червня. Тоді захист президента просив не відкладати засідання, а винести рішення по суті.

Прокурор попросив обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Хоча до цього прокурори подали клопотання про застосування до Порошенка запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 10 млн гривень.

Зазначимо, Порошенку закидають тиск на главу Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка в 2018 році - нібито в результаті цього він перевищив службові повноваження, призначивши першим заступником Сергія Семочка.

Після цього Божок просив тимчасово відсторонити його від повноважень заступника голови МЗС у зв'язку з розслідуванням справи проти п'ятого президента.

Нагадаємо, генпрокурор Ірина Венедиктова назвала кількість відкритих проваджень проти Порошенка.

Зазначимо, 10 червня п'ятому президенту України оголосили про підозру у Держбюро розслідувань.

Ще у грудні минулого року ДБР початоло розслідування можливої державної зради Порошенка.