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У Житомирській області затримали главу управління поліції за збут наркотиків

Новини » Надзвичайні події    06.10.2019 - 16:11
У Житомирській області затримали главу управління поліції за збут наркотиків
Фото: момент затримання (dbr.gov.ua)

Поліцейський обіймав посаду керівника одного з управлінь по боротьбі з наркоприступностью

В Житомирській області слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали начальника одного із секторів управління протидії наркозлочинності за підозрою у розповсюдженні наркотиків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГБР.

Повідомляється, що поліцейський налагодив схему збуту наркотиків на території одного з районів Житомирської області. Зокрема, він продавав наркотичні засоби та сировину розповсюджувачам для подальшої реалізації.

"Слідчі ДБР затримали поліцейського після збуту чергової партії наркотичних засобів. Затриманому повідомлено про підозру", - йдеться в повідомленні.

Щодо поліцейського відкрито справу за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше РБК-Україна писало, що у Харкові затримали військовослужбовця, який погрожував дружині гранатою. Для затримання чоловіка поліцейським знадобилося більше години.

Також повідомлялося, що співробітники ДБР затримали затримали організатора конвертаційного центру, який передав 10 тис. доларів представнику СБУ в обмін на неперешкоджання протиправної діяльності.

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