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Начальник поліції Києва одужав від коронавірусу

Новини » Коронавірус     05.05.2020 - 09:35
Начальник поліції Києва одужав від коронавірусу
Фото: Андрій Крищенко (РБК-Україна)

Крищенко вже приступив до роботи

Начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко одужав від коронавірусу і вже приступив до роботи. Про це на своїй сторінці в Facebook написав радник міністра МВС Зорян Шкиряк.

Шкиряк повідомив, що усі повторні тести дали негативний результат, медичні показники в нормі, а стан здоров‘я чудовий.

"Радий повідомити, що наш друг і бойовий побратим, генерал поліції ІІІ рангу, очільник ГУНП міста Києва Андрей Крищенко, успішно поборов хворобу і повністю одужав після перенесеної COVID-19", - написав Зорян Шкиряк.

Раніше повідомлялось, що Крищенко виконував свої обов'язки у віддаленому режимі.

В кінці березня стало відомо, що начальник поліції Києва Андрій Крищенко заразився коронавірусом. Тоді позитивний діагноз на коронавірус підтвердився у трьох поліцейських і одного курсанта.

РБК-Україна писало, що коронавірус виявили у командувача Національної гвардії Миколи Балана.

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