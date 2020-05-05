Начальник поліції Києва одужав від коронавірусу

Фото: Андрій Крищенко (РБК-Україна)

Крищенко вже приступив до роботи

Начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко одужав від коронавірусу і вже приступив до роботи. Про це на своїй сторінці в Facebook написав радник міністра МВС Зорян Шкиряк.

Шкиряк повідомив, що усі повторні тести дали негативний результат, медичні показники в нормі, а стан здоров‘я чудовий.

"Радий повідомити, що наш друг і бойовий побратим, генерал поліції ІІІ рангу, очільник ГУНП міста Києва Андрей Крищенко, успішно поборов хворобу і повністю одужав після перенесеної COVID-19", - написав Зорян Шкиряк.

Раніше повідомлялось, що Крищенко виконував свої обов'язки у віддаленому режимі.

В кінці березня стало відомо, що начальник поліції Києва Андрій Крищенко заразився коронавірусом. Тоді позитивний діагноз на коронавірус підтвердився у трьох поліцейських і одного курсанта.

РБК-Україна писало, що коронавірус виявили у командувача Національної гвардії Миколи Балана.