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Начальник полиции Киева выздоровел от коронавируса

Новости » Коронавирус     05.05.2020 - 09:35
Начальник полиции Киева выздоровел от коронавируса
Фото: Андрей Крищенко (РБК-Украина)

Крищенко уже приступил к работе

Начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко выздоровел от коронавируса и уже приступил к работе. Об этом на своей странице в Facebook написал советник министра МВД Зорян Шкиряк.

Шкиряк сообщил, что все повторные тесты дали отрицательный результат, медицинские показатели в норме, а состояние здоровья замечательное.

"Рад сообщить, что наш друг и боевой собрат, генерал полиции ИИИ ранга, глава ГУНП города Киева Андрей Крищенко, успешно поборол болезнь и полностью выздоровел после перенесенной COVID-19", - написал Зорян Шкиряк.

Ранее сообщалось, что Крищенко выполнянл свои обязанности в удаленном режиме.

В конце марта стало известно, что начальник полиции Киева Андрей Крищенко заразился коронавирусом. Тогда положительный диагноз на коронавирус подтвердился у трех полицейских и одного курсанта.

РБК-Украина писало, что коронавирус обнаружили у командующего Национальной гвардии Николая Балана.

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