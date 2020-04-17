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У командувача Національної гвардії виявили коронавірус

Новини » Коронавірус     17.04.2020 - 20:15
У командувача Національної гвардії виявили коронавірус
Фото: Микола Балан (mvs.gov.ua)

Захворювання проходить майже безсимптомно

Коронавірус виявили у командувача Національної гвардії Миколи Балана. Про це у Facebook повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За його словами, сьогодні підтвердили коронавірус у Балана.

"Захворювання проходить майже безсимптомно. Стан здоров'я задовільний. Генерал Балан з сьогоднішнього дня знаходиться на самоізоляції. Всі особи, які з ним контактували останнім часом, пройдуть тестування", - зазначив Геращенко.

Він додав, що Національна гвардія продовжує виконувати завдання в повному обсязі, а обов'язки командувача Національної гвардії виконує перший заступник - генерал-лейтенант Володимир Кондратюк.

У командувача Національної гвардії виявили коронавірус

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що депутат Верховної ради Сергій Рудик видужав після коронавірусної хвороби. РБК-Україна цього тижня писало про зараження нардепа Вадима Новинського. Його стан в нормі, проте лікарі рекомендували госпіталізацію. Пізніше стало відомо, що за день до цього він зустрічався з предстоятелем УПЦ Московського патріархату Онуфрієм.

В кінці березня начальник поліції Києва Андрій Крищенко заразився коронавірусом.

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