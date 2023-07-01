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Начальник Генштаба ВСУ обсудил с коллегой из Литвы военное сотрудничество и подготовку бойцов

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Суббота 01 июля 2023 18:47
Начальник Генштаба ВСУ обсудил с коллегой из Литвы военное сотрудничество и подготовку бойцов Фото: начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала и начальник Генштаба Литвы Миндаугас Степонявичюс (t.me/GeneralStaffZSU)
Автор: Валерия Полищук

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергей Шаптала провел встречу с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Литвы Миндаугасом Степонявичусом. Среди прочего они обсудили военное сотрудничество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генштаба в Telegram .

Начальники Генштабов обсудили обстановку безопасности вокруг Украины и ключевые вопросы текущего украинско-литовского военного сотрудничества, в частности в области военного образования, коллективной и индивидуальной подготовки военнослужащих, формирования сержантского корпуса и тому подобное.

Шаптала в свою очередь рассказал Степонявичусу об усилиях Сил обороны по отражению вооруженной агрессии и особенностях применения войск, а также поблагодарил за поддержку в противостоянии России.

Начальники Генеральных штабов стран также обозначили направления совместной партнерской работы в дальнейшей перспективе.

Кроме того, они определили первоочередные шаги для достижения взаимных прагматических интересов ведомств.

Помощь Украине от Литвы

Литва поддерживает Украину в полномасштабной войне против России. Страна предоставляет пакеты военной, финансовой и гуманитарной помощи, выступает за усиление санкций против государства-агрессора и поддерживает стремление Украины к вступлению в НАТО.

Недавно президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что Вильнюс приобрел две пусковые установки ЗРК средней дальности NASAMS, которые передаст Украине.

Кроме того, Литва объявила о передаче Украине еще 10 бронетранспортеров M113 и боеприпасов.

Также Литва выделит 6 млн евро для усиления системы противовоздушной обороны в Украине. Помощь будет оказываться совместно с другими европейскими странами.

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