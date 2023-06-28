Литва передаст Украине партию бронетранспортеров M113 и боеприпасы

Литва объявила о передаче Украине еще 10 бронетранспортеров M113 и боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса .

Напомним, что ранее президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что страна приобрела две пусковые установки ЗРК средней дальности NASAMS, которые передаст Украине.

Анушаускас сообщил, что эти системы смогут дополнить и расширить оперативные возможности предоставленных Норвегией и США систем NASAMS, которые сейчас используются в Украине. Он отметил, что стоимость контракта составляет около 9,8 млн евро.

"Запланированный пакет литовской военной поддержки Украины будет включать не только системы запуска ракет NASAMS, но и 10 бронетранспортеров М113. Общее количество этих бронетранспортеров, переданных Литвой, достигнет 72 единиц", - сообщил министр.

По его словам, на 2023 год Литва заказала производство 12,5 млн патронов, из них 2,5 млн единиц будут готовы в ближайшее время. В скором времени Украине также передадут тысячи противотанковых боеприпасов для гранатометов.

Анушаускас отметил, что всеобщая военная поддержка Литвы уже превышает 500 миллионов евро.

Сотрудничество Украины и Литвы

Литва поддерживает Украину в полномасштабной войне против России. Страна предоставляет пакеты военной, финансовой и гуманитарной помощи, выступает за усиление санкций против государства-агрессора и поддерживает стремление Украины вступить в НАТО.

Сегодня литовский лидер Гитанас Науседа прибыл в Киев с необъявленным визитом. В столице он встретится с президентом Владимиром Зеленским. Лидеры обсудят саммит НАТО в Вильнюсе, поддержку Украины и вступление в ЕС.

Планируется, что литовский лидер будет присутствовать на мероприятиях по случаю Дня Конституции Украины.

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