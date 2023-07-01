Начальник Генштабу ЗСУ обговорив із колегою з Литви військове співробітництво та підготовку бійців

Начальник Генерального штабу Збройних сил України Сергій Шаптала провів зустріч з начальником Генерального штабу Збройних сил Литви Міндаугасом Степонявічусом. Серед іншого вони обговорили військову співпрацю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генштабу в Telegram .

Начальники Генштабів обговорили безпекову обстановку довкола України та ключові питання поточного українсько-литовського військового співробітництва, зокрема у галузях воєнної освіти, колективної та індивідуальної підготовки військовослужбовців, формування сержантського корпусу тощо.

Шаптала своєю чергою розповів Степонявічусу про зусилля Сил оборони щодо відбиття збройної агресії та особливості застосування військ, а також принагідно подякував за підтримку у протистоянні Росії.

Начальники Генеральних штабів країн також окреслили напрямки спільної партнерської роботи у подальшій перспективі.

Крім того, вони визначили першочергові кроки для досягнення взаємних прагматичних інтересів відомств.

Допомога Україні від Литви

Литва підтримує Україну у повномасштабній війні проти Росії. Країна надає пакети військової, фінансової та гуманітарної допомоги, виступає за посилення санкцій проти держави-агресора та підтримує прагнення України до вступу у НАТО.

Нещодавно президент Литви Гітанас Науседа повідомив, що Вільнюс придбав дві пускові установки ЗРК середньої дальності NASAMS, які передасть Україні.

Окрім того, Литва оголосила про передачу Україні ще 10 бронетранспортерів M113 та боєприпасів.

Також Литва виділить 6 млн євро для посилення системи протиповітряної оборони в Україні. Допомога надаватиметься спільно з іншими європейськими країнами.

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