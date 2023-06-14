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Литва выделит финансовую помощь на закупку средств ПВО для Украины

Новина українською →
Среда 14 июня 2023 17:23
Литва выделит финансовую помощь на закупку средств ПВО для Украины Фото: Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Литва выделит 6 млн евро для усиления системы противовоздушной обороны в Украине. Помощь будет предоставляться совместно с другими европейскими странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, которое приводит Delfi.

Отмечается, что Литва вместе с Великобританией, Норвегией, Нидерландами, Данией, Швецией и Исландией покупает средства ПВО Украины на 107,5 млн евро. Вклад Литвы - 6 миллионов евро.

"Литва постоянно находит различные способы поддержать Украину. Средства противовоздушной обороны, закупленные семью странами, укрепят способность Украины защищать критически важную инфраструктуру, гражданских лиц и военнослужащих", - заявил Анушаускас.

По данным главы Минобороны Литвы, закупка средств ПВО для Украины является первым из пяти запланированных пакетов поддержки в рамках второго раунда закупок Международного фонда для Украины.

Какую помощь планируется передать Украине

Семь стран-союзников и стран-партнеров собрали почти 608 миллионов евро для этого фонда, которым управляет Великобритания. На первом этапе закупок сейчас производят боевые и разведывательные беспилотники, которые поступят в Украину этим летом.

"Международный фонд для Украины - это пример того, как мы можем работать вместе с нашими союзниками для укрепления Украины и борьбы против варварской российской агрессии", - сказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Помощь от Британии

Вчера правительство Великобритании анонсировало передачу Украине новой военной помощи в области противовоздушной обороны. Там уточнили, что вооружение стоимостью 92 миллиона фунтов (более 115 млн долларов США) закупят в ближайшие месяцы через международный фонд для Украины.

Представители Британии отмечают, что полученное Украиной оружие повысит способность "защитить критически важную национальную инфраструктуру, гражданское население и личный состав на передовой".

Напомним, что вчера США объявили о предоставлении нового пакета военной помощи для Украины. Вашингтон выделил дополнительные боеприпасы для ЗРК NASAMS и зенитные комплексы Stinger.

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