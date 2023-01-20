Не просто так объявили мобилизацию. Милли назвал потери России в войне огромными

Россия понесла тяжелые потери в войне против Украины. Не просто так Кремль решил объявить мобилизацию осенью.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли во время брифинга.

"Потери с российской стороны, в прошлом мы называли цифру в 100 тысяч человек, сейчас это число, я бы сказал, гораздо больше. Россия понесла тяжелые потери. Сюда входят не только военные, но и наемники", - заявил Милли.

По словам генерала, несмотря на то, что Россия пытается восполнять свои силы, ее потери можно назвать огромными.

"Не зря Россия проводила мобилизацию 300 тысяч человек, удалось собрать, может быть, половину или треть", - заметил Милли.