ua ru
Пт, 20 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Не просто так объявили мобилизацию. Милли назвал потери России в войне огромными

Новина українською →
Пятница 20 января 2023 19:05
Не просто так объявили мобилизацию. Милли назвал потери России в войне огромными Фото: Марк Милли, глава объединенного комитета начальников штабов США (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Россия понесла тяжелые потери в войне против Украины. Не просто так Кремль решил объявить мобилизацию осенью.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли во время брифинга.

"Потери с российской стороны, в прошлом мы называли цифру в 100 тысяч человек, сейчас это число, я бы сказал, гораздо больше. Россия понесла тяжелые потери. Сюда входят не только военные, но и наемники", - заявил Милли.

По словам генерала, несмотря на то, что Россия пытается восполнять свои силы, ее потери можно назвать огромными.

"Не зря Россия проводила мобилизацию 300 тысяч человек, удалось собрать, может быть, половину или треть", - заметил Милли.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что согласно последним данным Генерального штаба, потери России в войне против Украины составляют 113 300 единиц живой силы.

Также Милли рассказал, что поможет Украине освободить как можно больше территорий в текущем году.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Соединенные Штаты Америки Российская Федерация
NEWS
ВСУ отразили 16 атак россиян в трех областях, - Генштаб
ВСУ отразили 16 атак россиян в трех областях, - Генштаб
DAILY
Хатия Деканоидзе: Победа Украины – это могила Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Хатия Деканоидзе: Победа Украины – это могила Путина