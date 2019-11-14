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З початку війни на Донбасі 1,4 млн людей стали переселенцями, - ООН

Новини » Суспільство     14.11.2019 - 01:07
З початку війни на Донбасі 1,4 млн людей стали переселенцями, - ООН
Ілюстративне фото (asn.in.ua)

Ще понад півмільйона людей не отримують пенсії

В результаті війни на Донбасі 1,4 млн чоловік стали внутрішньо переміщеними особами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Організації об'єднаних націй в Facebook.

В ООН відзначають, що це "найстаріший" конфлікт у світі, оскільки 30% з тих, хто потребують допомоги, - літні люди.

Крім того, понад 560 тис. літніх людей не отримують пенсію через бюрократичні перепони.

З початку війни на Донбасі 1,4 млн людей стали переселенцями, - ООН

Раніше повідомлялося, що за даними ООН, в Україні на шостому році бойових дій на Донбасі число жертв серед мирних жителів перевищила три тисячі і становить 3 330 вбитих.

РБК-Україна писало, що українська влада на сьогоднішній день не можуть виплачувати пенсії на окупованому Донбасі. За словами міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Оксани Коляди, окупаційні власті не дають уряду можливість здійснювати на Донбасі якусь законну діяльність.

"У нас немає законних представництв Пенсійного фонду, органів соціального захисту", - сказала Коляда.

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