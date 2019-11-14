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С начала войны на Донбассе 1,4 млн человек стали переселенцами, - ООН

Новости » Общество     14.11.2019 - 01:07
С начала войны на Донбассе 1,4 млн человек стали переселенцами, - ООН
Иллюстративное фото (asn.in.ua)

Еще более полумиллиона людей не получают пенсии

В результате войны на Донбассе 1,4 млн человек стали внутренне перемещенными лицами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Организации объедененных наций в Facebook.

В ООН отмечают, что это самый "старый" конфликт в мире, поскольку 30% нуждающихся в помощи - пожилые люди.

Кроме того, более 560 тыс. пожилых людей не получают пенсию из-за бюрократических препонов.

С начала войны на Донбассе 1,4 млн человек стали переселенцами, - ООН

Ранее сообщалось, что по данным ООН, в Украине на шестом году боевых действий на Донбассе число жертв среди мирных жителей превысило три тысячи и составляет 3 330 убитых.

РБК-Украина писало, что украинские власти на сегодняшний день не могут выплачивать пенсии на оккупированном Донбассе. По словам министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксаны Коляды, оккупационные власти не дают правительству возможности осуществлять на Донбассе какую-либо законную деятельность.

"У нас нет законных представительств Пенсионного фонда, органов социальной защиты", - сказала Коляда.

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