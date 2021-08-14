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З початку доби на Донбасі зберігається "тиша"

Автор: Дмитрий Кузнецов

З початку 14 серпня в зоні проведення операції Об'єднаних сил зберігається тиша. Проросійські бойовики не відкривали вогонь по позиціях українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр штабу ООС.

"З початку цього дня порушень режиму припинення вогню з боку російських окупантів не зафіксовано", - зазначили в ООС.

Протягом дня співробітники Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС) розмінували майже 9 гектарів території та передали на знищення 89 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, раніше в ООС зафіксували на Донбасі переміщення військової техніки бойовиків з порушенням лінії відведення.

Зазначимо, за минулу добу, 13 серпня, на Донбасі зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Внаслідок обстрілів поранено двох військових.

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