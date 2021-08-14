З початку доби на Донбасі зберігається "тиша"

З початку 14 серпня в зоні проведення операції Об'єднаних сил зберігається тиша. Проросійські бойовики не відкривали вогонь по позиціях українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр штабу ООС .

"З початку цього дня порушень режиму припинення вогню з боку російських окупантів не зафіксовано", - зазначили в ООС.

Протягом дня співробітники Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС) розмінували майже 9 гектарів території та передали на знищення 89 вибухонебезпечних предметів.