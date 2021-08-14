ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Бойовики розміщують військову техніку з порушенням лінії відведення на Донбасі, - ООС

Новость на русском →
Донбас, Субота 14 серпня 2021 16:57
Бойовики розміщують військову техніку з порушенням лінії відведення на Донбасі, - ООС Фото: бойовики розміщують військову техніку з порушенням лінії відведення на Донбасі (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Бойовики розміщують військову техніку з порушенням лінії відведення. Сотні одиниць заборонених озброєнь виведені із зон зберігання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр операції Об'єднаних сил.

"Зафіксовано розміщення на тимчасово окупованій території 27 одиниць озброєння і військової техніки з порушенням лінії відведення, 116 одиниць - за межами виділених місць зберігання, 123 одиниці - в зоні безпеки", - вказується в повідомленні.

Порушення зафіксовані на полігонах в районі населених пунктів Круглик, Мирне, Бугаївка Луганської області та Мар'їнка Донецької області.

Також Бойовики продовжують систематично перешкоджати діяльності місії ОБСЄ на окупованих територіях.

"На блок-постах поблизу тимчасово окупованих населених пунктів Олександрівське, Зайченко та Ізварине проросійські найманці не пропустили патруль СММ", - уточнили в ООС.

Нагадаємо, за минулу добу, 13 серпня, на Донбасі зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Внаслідок обстрілів поранено двох військових.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас ДНР
NEWS
Похолодання та дощі в чотирьох областях: прогноз погоди на сьогодні
Похолодання та дощі в чотирьох областях: прогноз погоди на сьогодні
DAILY
Труба Медведчука: валіза без ручки ціною в десятки мільйонів гривень
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Труба Медведчука: валіза без ручки ціною в десятки мільйонів гривень