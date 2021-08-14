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С начала суток на Донбассе сохраняется "тишина"

Автор: Дмитрий Кузнецов

С начала 14 августа в зоне проведения операции Объединенных сил сохраняется тишина. Пророссийские боевики не открывали огонь по позициям украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"С начала этого дня нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупантов не зафиксировано", - отметили в ООС.

В течение дня сотрудники Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) разминировали почти 9 гектаров территории и передали на уничтожение 89 взрывоопасных предметов.

Напомним, ранее в ООС зафиксировали на Донбассе перемещение военной техники боевиков с нарушением линии отведения.

Отметим, за прошедшие сутки, 13 августа, на Донбассе зафиксированы два нарушения режима прекращения огня. В результате обстрелов ранены двое военных.

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