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Бойовики двічі за добу відкривали вогонь на Донбасі, двоє українських військових поранені

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Субота 14 серпня 2021 08:05
Бойовики двічі за добу відкривали вогонь на Донбасі, двоє українських військових поранені Фото: минулої доби на Донбасі поранені двоє військових (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: РБК-Україна

Протягом минулої доби, 13 серпня, на Донбасі зафіксовані два порушення режиму припинення вогню. Унаслідок обстрілів поранені двоє військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Неподалік Невельського окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У напрямку Південного російські найманці застосовували артилерію калібру 122 мм і міномети 120-го та 82-го калібрів.

"У результаті ворожих обстрілів двоє військових дістали осколкові поранення. Воїни знаходяться в лікувальному закладі. Стан здоров’я одного пораненого - середньої тяжкості, іншого - задовільний", - йдеться в повідомленні.

Станом на 7 годину ранку, 14 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

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